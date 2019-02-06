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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.02.2019
              4 660

              14 Корневой отсекатель Plantex® Rootbarrier 0,7 Х 5 m, рулон

              Телефон
              +74997042510
              Продавец
              Наш Кедр и Мульча
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              Описание товара
              Очень полезное приспособление - корневой отсекатель Plantex Rootbarrier. С его помощью можно остановить распространение нежелательных растений на цветочную клумбу, на ваши грядки в огороде, предотвратить воздействие корней деревьев на фундамент дома, бассейн в саду, дренажную систему дома и загородного участка, его дорожки и подъездные пути. Материал можно укладывать как для создания вертикальных, так и горизонтальных преград. Материал изготовления отсекателя очень плотный и экологически безопасный, сохраняет свои свойства в течение долгих лет. Продается в виде рулонов, ширина которых 0,7 метра, а длина 3 или 5 метров... руб.
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