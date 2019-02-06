5 1 Мембрана для гравийных дорожек Plantex® Stonemax 1 x 15 м, 90 гм2, рулон

Описание товара

Никакой особняк не будет выглядеть аккуратным, если на его территории двор и дорожки не приведены в порядок, не посыпаны гравием. Однако есть способ легко получить желаемый результат. Для этого под отсыпкой достаточно настелить геотекстиль, который сделает грунт ровным и станет преградой для роста травы.Рекомендуем воспользоваться геотекстилем Plantex® Stonemax. Мембрана, представляющая собой очень плотный нетканый материал размером 1 х 6, имеет уникальные свойства. Она пропускает воду, надежно держит гравий и отделочные камни на поверхности. И будет исправно делать это более двадцати лет... руб.