Кукуруза Лакомка Белогорья (сахарная) (код 14685)

Описание товара

Кукурузные семена представлены у нас сортами Лакомка Белогорья и Ника 353. Оба приспособлены к средней полосе России, где дают неплохие урожаи. В выращивании неприхотливы, но требуют обильного полива в стадии роста. Лакомка Белогорья раннеспелый сорт и созревает концу 90 дней роста. Початки средней величины (до 200 грамм) с желтыми зернами, содержат сахар до 10%, хороши при варке и консервировании. Ника 353 гибридный и более крупный сорт с большими початками с оранжево-желтыми и сладкими зернами... руб.