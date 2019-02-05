Столешницы из гранита для кухни

Описание товара

Специалисты компании «Терра-Кам» изготовят столешницы из мрамора и гранита любых размеров и конфигурации.Эти столешницы станут практичным украшением Вашего дома.Столешницы из натурального камня — это прочные и красивые изделия, способные подчеркнуть ваш вкус и респектабельность.Варианты гранита, для изготовления столешниц, можно посмотреть на нашем сайте, колонка с лева - Гранит Варианты профиля для столешниц - http://terrakam.ru/index.php/proizvodstvo/profiliПри заказе столешницы обработка водо и жиро защитной пропиткой в подарок!!!Для расчета стоимости Вашего изделия из мрамора Вам необходимо отправить эскиз на почту terra-kam@mail.ru или позвонить по телефону указанному в объявлении.