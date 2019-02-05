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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.02.2019
              7 500

              Столешницы из гранита для кухни

              Телефон
              +7(495)7659567
              Продавец
              Терра-Кам
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              Описание товара
              Специалисты компании «Терра-Кам» изготовят столешницы из мрамора и гранита любых размеров и конфигурации.Эти столешницы станут практичным украшением Вашего дома.Столешницы из натурального камня — это прочные и красивые изделия, способные подчеркнуть ваш вкус и респектабельность.Варианты гранита, для изготовления столешниц, можно посмотреть на нашем сайте, колонка с лева - Гранит Варианты профиля для столешниц - http://terrakam.ru/index.php/proizvodstvo/profiliПри заказе столешницы обработка водо и жиро защитной пропиткой в подарок!!!Для расчета стоимости Вашего изделия из мрамора Вам необходимо отправить эскиз на почту terra-kam@mail.ru  или позвонить по телефону указанному в объявлении.
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