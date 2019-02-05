Растворный насос ZP3 XXLFU 400V

Описание товара

Передвижной насос растворный PFT ZP 3 XXL — это высокопроизводительный, универсальный агрегат, предназначенный для подачи готовой растворной смеси прямо к месту проведения работ.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАСОСА РАСТВОРНОГО PFT ZP 3 XXLПрименяется в тех случаях, когда требуется высокая производительность.Передвижной насос растворный PFT ZP 3 XXL применяется для подачи непосредственно к месту проведения работ штукатурных растворов, кладочных растворов или наливных полов из миксеров периодического, непрерывного действия, а также передвижных смесительных установок. Производительность можно плавно регулировать в зависимости от требуемого расхода материала.При помощи дистанционного управления можно включать/выключать насос, а также регулировать производительность подачи.Загрузка приёмного бункера производится из передвижного миксера (бетономешалки).ПРЕИМУЩЕСТВА НАСОСА РАСТВОРНОГО PFT ZP 3 XXLВысокая производительность и дальность подачи.Плавная регулировка производительности.Встроенный блок управления с контролем вибросита.Дистанционное управление.Возможно заполнение из автомиксера.Герметичное соединение редуктора с бункером для материала.Небольшая высота загрузки.Надёжная конструкция.Минимум затрат на техническое обслуживание и очистку.Быстрая разборка насоса.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА РАСТВОРНОГО PFT ZP 3 XXLПроизводительность ок. 7-200 л/минДальность подачи* до 200 мДавление подачи* макс. 30 барПривод Двигатель насоса: редукторный двигатель 13 кВтЧастота оборотов: 25-170 об/минПодключение к источнику тока 400 В, переменный ток, 3 фазыПредохранитель: 32 А