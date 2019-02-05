Штукатурная станция PFT G4 STANDARD без вн

Описание товара

Основной отличительной особенностью штукатурной станции G4 Standart являются сменные фланцы позволяющие устанавливать более производительные шнековые насосы, 35 мм выход, а так-же наличие пылезащиты двигателя и компрессора.Возможность замены шнекового насоса D6-3 (20 л/мин) на более производительный R8-3 (40 л/мин) , простой заменой удерживающих фланцев или R8-1.5 (80 л/мин) с домешивателем Rotomix (позволяет использовать станцию для заливки полов цементно-песчаными смесями с хорошей скоростью).Возможность подключения 35 мм растворного шланга для увеличения дальности подачи штукатурной смеси или заливки полов.Базовая комплектация станции включает: • насосный блок TWISTER D 6-3 с манометром давления раствора