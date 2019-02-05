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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.02.2019
              546 200

              Штукатурная станция PFT G4 STANDARD без вн

              Телефон
              +78123350798
              Продавец
              PRO PFT
              0
              Описание товара
              Основной отличительной особенностью штукатурной станции G4 Standart  являются сменные фланцы позволяющие устанавливать более производительные шнековые насосы, 35 мм выход, а так-же наличие пылезащиты двигателя и компрессора.Возможность замены шнекового насоса  D6-3 (20 л/мин) на более производительный  R8-3 (40 л/мин) , простой заменой удерживающих фланцев или R8-1.5 (80 л/мин)  с домешивателем Rotomix (позволяет использовать станцию для заливки полов цементно-песчаными смесями с хорошей скоростью).Возможность подключения 35 мм растворного шланга для увеличения дальности подачи штукатурной смеси  или заливки полов.Базовая комплектация станции включает: • насосный блок TWISTER D 6-3 с манометром давления раствора
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