Миксер проточный PFT LOTUS XS

Описание товара

ОПИСАНИЕ:Маленький, компактный горизонтальный винтовой смеситель для материала в мешках. PFT LOTUS XS предназначен для непрерывного и полностью автоматического приготовления растворов из любых сухих смесей на известково-цементной основе до 4мм. Аналог бетономешалки в которую не надо отмерять воду. Машина все сделает сама. Смешивает непрерывно и готовый раствор выдает куда нужно. Производительность 20 литров готового раствора в минуту. в час это 1.2 кубометра. можно фундаменты заливать. только успевай мешки закидывать.Инновационный смесительный вал обеспечивает оптимальное смешивание с минимальной мощностью двигателя.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PFT LOTUS XSЭлектропитание 220 ВМотор 1.3 кВт, 50 Гц, 280 об./мин. , Производительность ок.20 л/минОбъем бункера 50 лДл./шир./выс. 1215/645/880-1020 мм (регулируется)Вес 65 кгКОМПЛЕКТАЦИЯ PFT LOTUS XSдвигатель с редуктором 220В, 1,3кВт, 280 об/минстальная смесительная трубасмесительный вал LOTUS XSрасходомерсъёмный растворный стокбольшой бункер для материала, съёмная подставкакомплект инструмента и инструкцияДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ PFT LOTUS XSшланг водо-воздушный 3/4" 40мкабель 3х2,5 25м с разъём. 16А