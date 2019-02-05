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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.02.2019
              749 700

              Машина штукатурная G4 X FU 220400

              Телефон
              +78123350798
              Продавец
              PRO PFT
              0
              Описание товара
              Штукатурная станция нового поколения!Возможность работы от сети 380в или 220вБольшой блок управления: исключительная простота обслуживания и оптимизированная защита от пылиУлучшен выход воды, оптимальная защита от замерзания (в зимний период), поскольку остаточную воду можно полностью слитьКонсолидированная трубчатая рама легко выдерживает большие нагрузкиБезопасная транспортировка вилочным автопогрузчиком благодаря встроенным пластинам без ущерба для арматуры и выключателей, так как они защищены во внутреннем контуре рамыПростая замена водопроводной арматурыЛёгкая очистка смесительной камеры, сменная резиновая смесительная камераБезопасность транспортировки, благодаря четырём держателям на одной высоте и надёжному механизму складыванияБольшой ящик для инструмента, в котором можно держать очиститель смесительной трубы или распылитель (пистолет)Удобна в обращении благодаря двум дополнительным ручкам на контейнереБезопасность воздушного компрессора обеспечена во время транспортировки, если транспортировка осуществляется с помощью крановВоздушный компрессор защищён от грязиПовышенная безопасность транспортировки Наполнение бункера материалом напрямую из мешков или из силоса с помощью установки PFT SILOMAT. • насосный блок  SD 6-3 Slimline с манометром давления раствора
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