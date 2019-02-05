Штукатурная станция PFT G4 X smart без насоса

Описание товара

Штукатурная станция PFT G4 нового поколения!G4 Smart - базовая модель новой линейки, самая дешевая в новом поколении машина.Множество усовершенствований, оптимальных решений и практических деталей делают лучшее еще лучше.Новое поколение станций - новые возможности:Усиленная трубчатая рама без проблем выдерживает большие нагрузки - машина надежнее и дольше прослужитОтсутствие повреждений оборудования и выключателей, так как они находятся под защитой внутреннего контура рамыБольшой распределительный шкаф легкость в эксплуатации и оптимальная защита от пыли.Удобное присоединение смесительной башни благодаря новой конструкции приемного устройстваОблегчённая транспортировка вручную благодаря находящимся на одной высоте четырём шарнирным рукояткамЧрезвычайно удобна в обслуживании – открытый доступ к водяной и воздушной арматуреУлучшенная защита двигателя и облегчённая транспортировка благодаря замкнутой огибающей скобеСферы примененияДля работ с сухими строительными смесями машинного применения, например: • Гипсовые штукатурки • Известково-гипсовые штукатурки • Цементные штукатурки • Известковые штукатурки • Известково-цементные штукатурки • Теплоизолирующие штукатурки • Растворы для стыков и щелей • Армирующие и клеящие растворы • Наливные самовыравнивающиеся полы • Растворы для кладки • Изоляции ...и многое другое Наполнение бункера материалом напрямую из мешков или из силоса с помощью установки PFT SILOMAT. Базовая комплектация поставки включает:• насосный блок D 6-3 с манометром давления раствора