Штукатурная станция PFT RITMO XL 230400В

Описание товара

Новое поколение - новые возможности! Комбинированный двигатель 220/380В! Все возможности!PFT RITMO XL – универсальный, компактный смесительный насос с приводом переменного (230В) или трёхфазного (400В) тока, специально разработанный для отделки квартир и офисов, а так-же более крупных строительных объектов. Возможность перекачивания, разбрызгивания и нанесения сухих строительных растворов, пригодных для машинной обработки (штукатурок, ровнителей для пола и др.), пастообразных и иных материалов с размером зерна до 7мм. Разбирается на три отдельных узла.Вас приглашали штукатурить на объект без 3 фазного электричества? Вам надоело привозить с собой громоздкий генератор?? Вы хотите расширить свои возможности??! Тогда универсальная станция PFT Ritmo XL – ваш верный выбор!Функционал большой 3 фазной станции в компактном и универсальном исполнении!Увеличиваемый до 90 л. резервуар наполнения. Возможность подключения силосной установки простой установкой переходного колпака от станции G4.Характеристики:Производительность: 0,8-60 л/мин