Машина штукатурная G5 Super бу

Описание товара

Мерседес среди штукатурных машин! Широчайшие возможности, безопасность, надежность, прибыль - по скромной цене!Штукатурная станция (машина) PFT G5 Super – мерседес среди штукатурных машин, штукатурная станция нового поколения.Машина разработана на базе машины G4 с существенными доработками.Новый дизайн и компоновка, повышенная производительность, встроенный водяной насос – это следующий шаг к техническому совершенству.Производительность – 6-85 л/мин.Дальность подачи – до 50 м.Общий вес – до 283 кг.PFT G5 Super – Преимущества во всем! Для тех кто ценит инновации! От официального дилера PFT! Продается новая штукатурная станция PFT G5 Super со склада в Петербурге!Универсальная штукатурная станция!Применяется для:приготовления и нанесения (набрызга) на обрабатываемую поверхность гипсовых и цементных растворов