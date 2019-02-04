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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.02.2019
              7 799

              NoName Комплект для уборки полов CleanFLoor Econom

              Телефон
              +73432325704
              Продавец
              Все для уборки Урал
              0
              Описание товара
              Данный комплект поможет быстро и качественно произвести уборку полов в помещениях. Ведро объемом 25 литров имеет специальную мерную шкалу, благодаря которой можно легко и точно развести моющий раствор, без использования дополнительных ёмкостей.  Также ведро оснащено механическим отжимом для швабры или флаундера, который позволяет быстро и легко отжать МОП, избегая контакта с грязной водой или моющим средством. Держатель для МОПов изготовлен из ударопрочного пластика, обладающего высокой устойчивостью даже к самым агрессивным по составу моющим средствам. Он отличается легкостью, надежностью и долговечностью. Держатель крепится на алюминиевую ручку. Прошитые МОПы обладают высокой впитывающей способностью. Кроме этого, они отлично собирают грязь и не оставляют после себя ниток и разводов. МОПы предназначены для уборки большого количества грязи и могут использоваться как для очищения гладких полов, так и абразивных. МОПы можно стирать в стиральной машине. Состав комплекта: ведро на колесах  Арт. 02.860 зажим держатель для веревочных мопов Арт. 13.904 моп"Кентукки" Х/Б прошитый Арт. 11.107 моп"Кентукки" прошитый Арт. 11.115 ручка алюминиевая профессиональная Арт. 13.121 Цена данного комплекта на 10% ниже суммарной цены товаров, которые его составляют. Таким образом, у Вас есть прекрасная возможность сэкономить существенные средства и обеспечить себя всем необходимым инвентарем.
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