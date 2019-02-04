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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.02.2019
              1 482

              Bol Equipment Плоская металлическая швабра

              Телефон
              +73432325704
              Продавец
              Все для уборки Урал
              0
              Описание товара
              Данная плоская швабра (флаундер) используется для проведения сухой уборки полов и для уборки в труднодоступных местах, к примеру, под шкафами, прилавками, диванами. МОП крепится на флаундер при помощи специальных кармашков . Мопы арт. 12.106-12.109  используются для быстрого подметания и сбора песка и пыли в помещениях с гладкими ровными полами. Благодаря статическому эффекту после МОПа не остается пыльных полос на полу.  МОПы можно стирать в стиральной машине при температуре не выше 60 С. Также в комплект входят флаундер складной арт. 13.140-13.143 и алюминиевая ручка арт. 13.121. Страна происхождения: Италия
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