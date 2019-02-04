Bol Equipment Плоская металлическая швабра

Описание товара

Данная плоская швабра (флаундер) используется для проведения сухой уборки полов и для уборки в труднодоступных местах, к примеру, под шкафами, прилавками, диванами. МОП крепится на флаундер при помощи специальных кармашков . Мопы арт. 12.106-12.109 используются для быстрого подметания и сбора песка и пыли в помещениях с гладкими ровными полами. Благодаря статическому эффекту после МОПа не остается пыльных полос на полу. МОПы можно стирать в стиральной машине при температуре не выше 60 С. Также в комплект входят флаундер складной арт. 13.140-13.143 и алюминиевая ручка арт. 13.121. Страна происхождения: Италия