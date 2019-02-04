Unger Плоская пластиковая складная швабра

Описание товара

Плоская пластиковая складная швабра (флаундер) изготовлена из ударопрочного армированного стекловолокном полиамида. Благодаря центральному шарниру, который делает флаундер поворотным, швабру можно использовать для очищения как горизонтальных поверхностей, так и вертикальных, к примеру, стен, вертикальной части лестниц. Во время уборки флаундер равномерно прилегает к убираемой поверхности, обеспечивая качественное очищение. МОП арт. MM40Х на флаундер арт. SM40G крепится при помощи специальных зажимов, что позволяет отжимать МОП не вручную, а в механическом отжиме. МОП из микроволокна, длина волокон составляет 15 мм. МОП используется в местах с большим потоком посетителей для уборки полов и сбора крупных частиц грязи песок, сухая грязь. Также МОП будет незаменим для сбора большого количества жидкости, например, в пищеблоках, ресторанах, туалетных комнатах и т.д. Он впитывает влаги в 6 раз больше собственного веса. Кроме МОПа и флаундера в комплект входят алюминиевая ручка арт. MH14G. Страна происхождения: Германия