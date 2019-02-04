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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.02.2019
              5 041

              Unger Плоская пластиковая складная швабра

              Телефон
              +73432325704
              Продавец
              Все для уборки Урал
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              Описание товара
              Плоская пластиковая складная швабра (флаундер) изготовлена из ударопрочного армированного стекловолокном полиамида.  Благодаря центральному шарниру, который делает флаундер поворотным, швабру можно использовать для очищения как горизонтальных поверхностей, так и вертикальных, к примеру, стен, вертикальной части лестниц. Во время уборки флаундер равномерно прилегает к убираемой поверхности, обеспечивая качественное очищение.  МОП арт. MM40Х на флаундер арт. SM40G крепится при помощи специальных зажимов, что позволяет отжимать МОП не вручную, а в механическом отжиме. МОП из  микроволокна, длина волокон составляет 15 мм. МОП используется в местах с большим потоком посетителей для уборки полов и сбора крупных частиц грязи песок, сухая грязь. Также МОП будет незаменим для сбора большого количества жидкости, например, в пищеблоках, ресторанах, туалетных комнатах и т.д. Он впитывает влаги в 6 раз больше собственного веса. Кроме МОПа и флаундера в комплект входят  алюминиевая ручка арт. MH14G. Страна происхождения: Германия
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