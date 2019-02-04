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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.02.2019
              396

              Bol Equipment МОП для флаундера механического складного

              Телефон
              +73432325704
              Продавец
              Все для уборки Урал
              0
              Описание товара
              Плоский прошитый петлевой МОП с ушками для крепления на флаундер. МОП предназначен для проведения влажной уборки поверхностей полов или стен. За счет состава волокна МОП обладает повышенной прочностью. Используется в комплекте с флаудером арт. 13.407-13.410, флаундером арт. 13.195-13.196 и алюминиевой ручкой арт. 13.121. Для МОПа допускается машинная стирка при температуре не выше 60 СТакже к МОПу подходят флаундеры 40 и 50 см: AFC-4011GR, AFC-4011B, AFC-4011G, AFC-4011Y, AFC-4011R, AFC-1140Страна происхождения: Италия
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