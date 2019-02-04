Bol Equipment МОП для флаундера механического складного

Описание товара

Плоский прошитый петлевой МОП с ушками для крепления на флаундер. МОП предназначен для проведения влажной уборки поверхностей полов или стен. За счет состава волокна МОП обладает повышенной прочностью. Используется в комплекте с флаудером арт. 13.407-13.410, флаундером арт. 13.195-13.196 и алюминиевой ручкой арт. 13.121. Для МОПа допускается машинная стирка при температуре не выше 60 СТакже к МОПу подходят флаундеры 40 и 50 см: AFC-4011GR, AFC-4011B, AFC-4011G, AFC-4011Y, AFC-4011R, AFC-1140Страна происхождения: Италия