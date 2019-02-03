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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.02.2019
              1 590

              Валики Sticky Buddy - Набор для уборки

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=jZdxqlEV3po


              Ссылка на Валики Sticky Buddy тут:

              http://luckproducti.ru/sticky-buddy2/?l=9f4c778da6b6


              Валики Sticky Buddy - Набор профессиональных силиконовых валиков для уборки

              Уникальный набор для уборки, состоящий из 2-х валиков. Валики убирают пыль, шерсть, мелкий мусор и крошки без необходимости использования бытовой химии. Такой набор Валиков Sticky Buddy всегда готов к использованию, а особая инновационная конструкция позволяет обходиться без замены картриджа или ленты: достаточно помыть валик после использования теплой водой, и в следующей уборке, он будет работать как новый.


              - Ваш питомец всегда ухоженный и аккуратный

              - Не оставляют липких следов на мебели и одежде

              - Изготовлены из прочного материала


              На Валики Sticky Buddy Действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 1590 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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