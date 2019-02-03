Валики Sticky Buddy - Набор для уборки

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https://www.youtube.com/watch?v=jZdxqlEV3po
Ссылка на Валики Sticky Buddy тут:
http://luckproducti.ru/sticky-buddy2/?l=9f4c778da6b6
Валики Sticky Buddy - Набор профессиональных силиконовых валиков для уборки
Уникальный набор для уборки, состоящий из 2-х валиков. Валики убирают пыль, шерсть, мелкий мусор и крошки без необходимости использования бытовой химии. Такой набор Валиков Sticky Buddy всегда готов к использованию, а особая инновационная конструкция позволяет обходиться без замены картриджа или ленты: достаточно помыть валик после использования теплой водой, и в следующей уборке, он будет работать как новый.
- Ваш питомец всегда ухоженный и аккуратный
- Не оставляют липких следов на мебели и одежде
- Изготовлены из прочного материала
На Валики Sticky Buddy Действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 1590 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!