Проекционный экран Projecta (10530466) 350х457 см

Описание товара

Переносной, очень прочный складной натяжной экран для масштабных задач. Идеальный вариант для крупных мероприятий. Характеристики Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe включает прочную складную раму из алюминия (89x32 мм), две съемные стойки и съемный тканевый проекционный экран, который крепится к раме фиксаторами. Складная рама устанавливается без помощи каких-либо инструментов. Прочные стойки с боковыми опорами обеспечивают высокую устойчивость. Высота расположения рамы регулируется с шагом в 15 см. Ткань проекционного экрана бесшовная до высоты 4,8 м. Сверхширокая черная рамка (15 см) на ткани проекционного экрана. Система Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe поставляется с двумя или тремя прочными пластиковыми чемоданами на колесах. Раму и экран можно изготовить по размерам заказчика.