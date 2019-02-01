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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.02.2019
              283 000

              Проекционный экран Projecta (10530466) 350х457 см

              Телефон
              +79225224373
              Продавец
              IIS Ижевские Интерактивные Системы
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              Описание товара
              Переносной, очень прочный складной натяжной экран для масштабных задач. Идеальный вариант для крупных мероприятий.  Характеристики Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe включает прочную складную раму из алюминия (89x32 мм), две съемные стойки и съемный тканевый проекционный экран, который крепится к раме фиксаторами. Складная рама устанавливается без помощи каких-либо инструментов. Прочные стойки с боковыми опорами обеспечивают высокую устойчивость. Высота расположения рамы регулируется с шагом в 15 см. Ткань проекционного экрана бесшовная до высоты 4,8 м. Сверхширокая черная рамка (15 см) на ткани проекционного экрана. Система Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe поставляется с двумя или тремя прочными пластиковыми чемоданами на колесах. Раму и экран можно изготовить по размерам заказчика.
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