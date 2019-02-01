Проекционный экран с электроприводом Projecta Descender Electrol (10100790) 240х240

Описание товара

Привлекательное и прочное встраиваемое решение. Никогда раньше установка встроенного проекционного экрана не была так проста. Характеристики Крышка, роль которой выполняет нижняя планка полотна, плотно прилегает к потолку и делает всю конструкцию незаметной.Система, обеспечивающая легкость в обслуживании: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и техобслуживания. При этом нижняя планка остается присоединенной к корпусу экрана.Легко встраивается в потолки немодульной конструкции.Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.Простая установка при помощи дополнительных стенных и потолочных кронштейнов, подготовлен для электромонтажа.