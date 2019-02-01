Проекционный экран Projecta ProCinema (10200113) 168x220 см

Описание товара

Профессиональный проекционный экран с ручным управлением, поставляемый для различных форматов изображения и с различными типами полотна.ХарактеристикиБлагодаря пружинному механизму проекционный экран быстро и плавно разворачивается и сворачивается.Экран регулируется по высоте интервалами в 20 см, что позволяет гибкую установку требуемой высоты.Легко монтируется на стену или потолок благодаря системе Easy Install.Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.*Не рекомендуется использование данных экранов с короткофокусными проекторами.