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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.02.2019
              26 000

              Проекционный экран Projecta ProScreen (10200021) 220х220 см

              Телефон
              +79225224373
              Продавец
              IIS Ижевские Интерактивные Системы
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              Описание товара
              Профессиональный проекционный экран с ручным управлением, поставляемый для различных форматов изображения и с различными типами полотна.ХарактеристикиБлагодаря пружинному механизму проекционный экран быстро и плавно разворачивается и сворачивается.Экран регулируется по высоте интервалами в 20 см, что позволяет гибкую установку требуемой высоты.Легко монтируется на стену или потолок благодаря системе Easy Install.Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.* Не рекомендуется использование данных экранов с короткофокусными проекторами.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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