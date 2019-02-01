Проекционный экран Projecta ProScreen CSR (10200204) 240х240 см

Описание товара

Профессиональные проекционные экраны с ручным управлением и надежным контролируемым возвратом полотна, поставляемые для различных форматов изображения и с различными типами полотна.ХарактеристикиНовшество Projecta – Controlled Screen Return (CSR) – механизм из тугих пружин для плавного разворачивания и сворачивания полотна.Экран регулируется по высоте интервалами в 13 см, что позволяет гибкую установку требуемой высоты.Легко монтируется на стену или потолок благодаря системе Easy Install.Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.*Не рекомендуется использование данных экранов с короткофокусными проекторами.