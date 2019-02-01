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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.02.2019
              7 800

              Настенный проекционный экран Lumien Master Picture (LMP 100109)

              Телефон
              +79225224373
              Продавец
              IIS Ижевские Интерактивные Системы
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              Описание товара
              Универсальные настенные экраны с ручным управлением. Подпружиненный механизм обеспечивает плавное сворачивание и высокую детализацию изображения. Преимущества:конструкция классического четырехугольного корпуса обеспечивает долговечную и плавную работу подпружиненного валапружинный механизм позволяет легко разворачивать экран и фиксировать полотно на любой высотечерная кайма по периметру для улучшения восприятия яркости изображенияэкраны формата 16:9 имеют сверху дополнительную черную полосу шириной 35-61 см в зависимости от размеров модели для достижения идеальной высоты просмотраэкраны шириной более 3 метров оснащены стальными торцевыми креплениями для повышенной надежностипростой и легкий монтаж на стену или на потолок для универсального использованияОсобенности:полотно Fiberglass Matte White – коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусовсистема контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000корпус экрана квадратного сечения выполнен из стали с белым полимерным покрытием и ударопрочного пластиканижняя натяжная стальная планка круглого сечения диаметром 20 мм с белым полимерным покрытиемматериалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требования пожарной безопасности*Не рекомендуется использование данных экранов с короткофокусными проекторами.
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