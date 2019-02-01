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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.02.2019
              145 400

              Проекционный экран Projecta Descender RF Electrol (10100844) 240х240

              Телефон
              +79225224373
              Продавец
              IIS Ижевские Интерактивные Системы
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              Описание товара
              Привлекательное и прочное встраиваемое решение. Никогда раньше установка встроенного проекционного экрана не была так проста. Включает встроенный РЧ передатчик, позволяющий управлять экраном с пульта дистанционного управления, входящего в комплект. Характеристики Крышка, роль которой выполняет нижняя планка полотна, плотно прилегает к потолку и делает всю конструкцию незаметной.Система, обеспечивающая легкость в обслуживании: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и техобслуживания. При этом нижняя планка остается присоединенной к корпусу экрана.Легко встраивается в потолки немодульной конструкции.Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.Простая установка при помощи дополнительных стенных и потолочных кронштейнов, подготовлен для электромонтажа.
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