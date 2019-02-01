Проекционный экран с электроприводом Lumien Master Control (LMC 100109) 183

Описание товара

Универсальные моторизованные экраны для крепления на стену или потолок. Экономичность в сочетании с высокой надежностью обеспечивают долгую и безотказную работу изделия и снижают затраты на техническое обслуживание.Преимущества:при сворачивании полотна нижняя планка полностью скрывается в корпусавтоматическая остановка полотна при сворачивании и разворачивании увеличивает срок службы и повышает удобство использованияв экранах шириной до 3 метров используется бесшумный синхронизированный мотор с плавным стартомв экранах шириной более 3 метров используется долговечный турбулентный моторэкраны формата 16:9 имеют сверху дополнительную черную полосу шириной 35-61 см в зависимости от размеров модели для достижения идеальной высоты просмотраэкраны шириной более 3 метров оснащены металлическими заглушками по бокам, для повышения надежности и долговечностичерная кайма по периметру для улучшения восприятия яркости изображениякорпус квадратного сечения имеет по всей длине внутренний выступ, предотвращающий полотно от произвольного развертыванияпереключатель, входящий в базовую комплектацию, легко заменяется на беспроводное устройство (инфракрасное или радиочастотное)пульт управления позволяет останавливать полотно на любой высоте, меняя формат изображения, поставляется опциональноОсобенности:полотно Fiberglass Matte White – коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусовсистема контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000длина кабеля 5м, кабель оснащен электрическим переключателем для управления экраноммощность электропривода 16Вт/121Вт (для экранов шириной до 300 см/свыше 300 см), скорость вращения двигателя 15-17 об/минкорпус экрана с квадратным сечением выполнен из стали с белым полимерным покрытием. Торцевые заглушки корпуса изготовлены из ударопрочного белого пластика или металла для экрана с большим размеромнижняя натяжная стальная планка круглого сечения диаметром 13мм/19мм (для экранов шириной до 300 см/свыше 300 см), с черным полимерным покрытиемэкран удовлетворяет строжайшим европейским требованием к качеству и безопасности и имеет сертификат СЕ*Не рекомендуется использование данных экранов с короткофокусными проекторами.