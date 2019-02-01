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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.02.2019
              1 490

              Сковородки ШефМастер

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=Zqk3yVr7mns


              Ссылка на Сковородки ШефМастер тут: 

              http://luckproducti.ru/shef-master6/?l=697cf7d30976


              Профессиональные поварские сковородки ШефМастер


              Профессиональные поварские сковородки ШефМастер изготовлены из высокопрочных наноструктурированных алюминиевых сплавов с инновационным покрытием из ионов титана, камня и меди


              - Легко моются, не царапаются и не трескаются

              - Позволяют готовить без использования масла

              - Произведено на 100% из экологичных материалов


              На Сковородки ШефМастер Действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 1490 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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