Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=Zqk3yVr7mns





Ссылка на Сковородки ШефМастер тут:

http://luckproducti.ru/shef-master6/?l=697cf7d30976





Профессиональные поварские сковородки ШефМастер





Профессиональные поварские сковородки ШефМастер изготовлены из высокопрочных наноструктурированных алюминиевых сплавов с инновационным покрытием из ионов титана, камня и меди





- Легко моются, не царапаются и не трескаются

- Позволяют готовить без использования масла

- Произведено на 100% из экологичных материалов





На Сковородки ШефМастер Действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 1490 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!