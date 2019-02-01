Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=Zqk3yVr7mns
Ссылка на Сковородки ШефМастер тут:
http://luckproducti.ru/shef-master6/?l=697cf7d30976
Профессиональные поварские сковородки ШефМастер
Профессиональные поварские сковородки ШефМастер изготовлены из высокопрочных наноструктурированных алюминиевых сплавов с инновационным покрытием из ионов титана, камня и меди
- Легко моются, не царапаются и не трескаются
- Позволяют готовить без использования масла
- Произведено на 100% из экологичных материалов
На Сковородки ШефМастер Действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 1490 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!