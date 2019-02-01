Франшиза стабильного бизнеса

Сеть пекарен «Бонжур-Сити» предлагает Вам эффективный вариант инвестиций в бизнес - франшиза мини-пекарни.
На сегодняшний день рынок свежей выпечки и хлеба - это одно из самых прибыльных и быстро развивающихся направлений малого бизнеса.
Мы предлагаем Вам присоединиться к нашей успешной команде!
Коммерческое предложение:
1. Прибыль 100 000 руб .в месяц.
2. Окупаемость - от 8 месяцев.
3. Без роялти.
Наши преимущества:
1. Гарантированное открытие Вашей пекарни за 2 недели.
2. Оборудование и оформление уже входят в стоимость франшизы.
3. Помощь персонального менеджера на всех этапах запуска и работы.
4. Комплексная поддержка пекарни - ежедневная доставка товара, система учета, анализ деятельности и пр.