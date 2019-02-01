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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.02.2019
              1 500 000

              Франшиза сети пекарен"Бонжур-Сити"

              Телефон
              +79251782408
              Ключевые слова:
              франшиза, пекарни, успешный, бизнес, выгодное, вложение, бинес, под, ключ
              Продавец
              Сеть пекарен"Бонжур-Сити"
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              Описание товара

              Сеть пекарен «Бонжур-Сити» предлагает Вам эффективный вариант инвестиций в бизнес - франшиза мини-пекарни.

              На сегодняшний день рынок свежей выпечки и хлеба - это одно из самых прибыльных и быстро развивающихся направлений малого бизнеса.

              Мы предлагаем Вам присоединиться к нашей успешной команде!

              Коммерческое предложение:

              1. Прибыль 100 000 руб .в месяц.

              2. Окупаемость - от 8 месяцев.

              3. Без роялти.

              Наши преимущества:

              1. Гарантированное открытие Вашей пекарни за 2 недели.

              2. Оборудование и оформление уже входят в стоимость франшизы.

              3. Помощь персонального менеджера на всех этапах запуска и работы.

              4. Комплексная поддержка пекарни - ежедневная доставка товара, система учета, анализ деятельности и пр.

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