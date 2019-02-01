Франшиза сети пекарен"Бонжур-Сити"

Описание товара

Сеть пекарен «Бонжур-Сити» предлагает Вам эффективный вариант инвестиций в бизнес - франшиза мини-пекарни.

На сегодняшний день рынок свежей выпечки и хлеба - это одно из самых прибыльных и быстро развивающихся направлений малого бизнеса.

Мы предлагаем Вам присоединиться к нашей успешной команде!

Коммерческое предложение:

1. Прибыль 100 000 руб .в месяц.

2. Окупаемость - от 8 месяцев.

3. Без роялти.

Наши преимущества:

1. Гарантированное открытие Вашей пекарни за 2 недели.

2. Оборудование и оформление уже входят в стоимость франшизы.

3. Помощь персонального менеджера на всех этапах запуска и работы.

4. Комплексная поддержка пекарни - ежедневная доставка товара, система учета, анализ деятельности и пр.