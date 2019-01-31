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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.01.2019
              1 094

              Альбом вертикальный формата «Grand» 270х320 мм, Элит Универсал с листами для значков на ткани

              Телефон
              +78124959919
              Продавец
              СомС
              0
              Описание товара
              Формат"Grand". Изготовлен из искусственной кожи с кольцевым механизмом. Имеет 5 листов из ткани, 5 прозрачных разделителей из ПВХ и 5 картонных листов,  производства Россия"СомС".Уточняйте цвет у менеджера!
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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