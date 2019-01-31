Альбом вертикальный формата «Grand» 270х320 мм, Элит Универсал с листами для значков на ткани

Описание товара

Формат"Grand". Изготовлен из искусственной кожи с кольцевым механизмом. Имеет 5 листов из ткани, 5 прозрачных разделителей из ПВХ и 5 картонных листов, производства Россия"СомС".Уточняйте цвет у менеджера!