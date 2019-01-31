Спортивная Одежда для Ж и М с брендом QSandT (Напишите Отзыв)

Описание товара

Для тех, кто приобретал и приобретает у нас стильные футболки, лонгслив и другую одежду с нашим брендом (ежедневное пополнение товара разных цветов, есть все размеры), пожалуйста, оставьте отзыв о товаре и обслуживании. Заказать и приобрести данный товар вы сможете ВКонтакте в нашей официальной группе QSandT, все ссылки на отделы и товары с описанием находятся там.





Для оплаты заказа, услуг и товара доступны как электронные кошельки, так и банковские карты, можно напрямую через VKpay.





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