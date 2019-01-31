Творческие товары и услуги на заказ от QSandT (Напишите Отзыв)

Описание товара

Для тех, кто приобретает и заказывает у нас творческие работы, картины, рисунки, портреты, дизайн, иллюстрации, роспись, граффити, скульптуры, подделки и другое.., пожалуйста, оставьте отзыв о товаре и обслуживании и укажите ваш город (мы работаем по всему миру).

Заказать и приобрести любые творческие работы вы сможете в ВКонтакте в нашей официальной группе QSandT, все ссылки на отделы и товары с описанием находятся там.





Для оплаты заказа, услуг и товара доступны как электронные кошельки, так и банковские карты, можно напрямую через VKpay.





Доставка почтой в любой уголок планеты.





По всем вопросам доступны контакты - номер телефона администратора и E-mail для приёма заказов и вопросов.