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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.01.2019
              100

              Арабские духи Guerlain (копия La Petite Robe Noirе) Ravza 3 мл

              Телефон
              +79285291310
              Продавец
              НАТУРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА
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              Описание товара
              Арабские духи Guerlain (копия La Petite Robe Noirе) Ravza Масляная копия бренда: духи Guerlain La Petite Robe Noire (духи Герлен Ла Петит Роуб Нуар)Роскошный, легендарный, женский аромат. Каждая девушка хочет быть той единственной и неповторимой, для этого ей нужна та изюминка и индивидуальность, которую ей может  дать этот чудный аромат от GuerlainВерхние ноты: бергамот, миндаль, вишня и красные ягодыHоты сердца: роза, чай, таифская роза и лакричникHоты шлейфа: анис, тонка бобы, ваниль, пачули и ирисВыпускается как: масляные духи (роллер)Требуется буквально маленькая капелька, чтобы создать потрясающий легкий аромат практически на весь день.  Объем    3.0(мл)    Производство: ОАЭНа нашем сайте восточной парфюмерии и арабской косметики Вы всегда можете арабские духи Герлен купить по довольно доступной цене 100р. Если вы пользовались парфюмом Guerlain, оставьте пожалуйста в интернет магазине отзывы, они помогут другим покупателям сделать правильный выбор...
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