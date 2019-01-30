Арабские духи Guerlain (копия La Petite Robe Noirе) Ravza 3 мл

Описание товара

Арабские духи Guerlain (копия La Petite Robe Noirе) Ravza Масляная копия бренда: духи Guerlain La Petite Robe Noire (духи Герлен Ла Петит Роуб Нуар)Роскошный, легендарный, женский аромат. Каждая девушка хочет быть той единственной и неповторимой, для этого ей нужна та изюминка и индивидуальность, которую ей может дать этот чудный аромат от GuerlainВерхние ноты: бергамот, миндаль, вишня и красные ягодыHоты сердца: роза, чай, таифская роза и лакричникHоты шлейфа: анис, тонка бобы, ваниль, пачули и ирисВыпускается как: масляные духи (роллер)Требуется буквально маленькая капелька, чтобы создать потрясающий легкий аромат практически на весь день. Объем 3.0(мл) Производство: ОАЭНа нашем сайте восточной парфюмерии и арабской косметики Вы всегда можете арабские духи Герлен купить по довольно доступной цене 100р. Если вы пользовались парфюмом Guerlain, оставьте пожалуйста в интернет магазине отзывы, они помогут другим покупателям сделать правильный выбор...