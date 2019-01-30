Масляные духи Good Girl Kilean (Хорошая Девочка) Al Rayan 3 мл

Описание товара

Масляные духи Good Girl Kilean (Хорошая Девочка) Al RayanМасляный аналог бренда: духи Kilean Good Girl (духи Килеан Хорошая Девочка) от Аль РаянАромат для женщин, относится к цветочной группе ароматов. Трогательная история аромата повествует о том, что любовь – это не только букеты роз и томные вздохи под луной, но зачастую также боль и слезы, ревность и бушующие страсти. Любой эстетствующий реалист по достоинству оценит душу аромата Выпускается как: масляные духи (роллер) Объем 3.0(мл)Производитель : Al Rayan На нашем сайте восточной парфюмерии и арабской косметики Вы всегда можете купить масляные духи Good Girl по довольно доступной цене 100р. Если вы пользовались духами Хорошая Девочка, оставьте пожалуйста в интернет магазине отзывы, они помогут другим покупателям сделать правильный выбор...