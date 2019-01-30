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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.01.2019
              90

              Масляные духи Good Girl Kilean (Хорошая Девочка) Al Rayan 3 мл

              Телефон
              +79285291310
              Продавец
              НАТУРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА
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              Описание товара
              Масляные духи Good Girl Kilean (Хорошая Девочка) Al RayanМасляный аналог бренда: духи Kilean Good Girl (духи Килеан Хорошая Девочка) от Аль РаянАромат для  женщин, относится к цветочной группе ароматов. Трогательная история аромата повествует о том, что любовь – это не только букеты роз и томные вздохи под луной, но зачастую также боль и слезы, ревность и бушующие страсти. Любой эстетствующий реалист по достоинству оценит душу аромата Выпускается как: масляные духи (роллер) Объем 3.0(мл)Производитель : Al Rayan На нашем сайте восточной парфюмерии и арабской косметики Вы всегда можете купить масляные духи Good Girl по довольно доступной цене 100р. Если вы пользовались духами Хорошая Девочка, оставьте пожалуйста в интернет магазине отзывы, они помогут другим покупателям сделать правильный выбор...
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