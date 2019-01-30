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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.01.2019
              100

              Eclat Lanvin Rumeur 2 (Эклат Ламвин Румер 2) Ravza 3 мл

              Телефон
              +79285291310
              Продавец
              НАТУРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА
              0
              Описание товара
              Eclat Lanvin Rumeur 2 (Эклат Ламвин Румер 2) RavzaEclat Lanvin Rumer 2 - это аромат для женщин, принадлежит к группе ароматов цветочные фруктовые.Духи Eclat Lanvin Rumeur 2 (духи Эклат Ламвин Румер 2) от Ravza это концентрированные масляные арабские духи на основе натуральных масел (без спирта), роллер Верхние ноты: Апельсин, Зеленые ноты, Грейпфрут, Груша, Бергамот, Лимон
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