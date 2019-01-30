Арабские духи Fleur Narcotique (Флер Наркотик) Ravza 3 мл

Описание товара

Арабские духи Fleur Narcotique (Флер Наркотик) Ravza Маслянный аналог бренда: духи Ex Nihilo Fleur Narcotique (духи Экс Нихило Флер Наркотик)Аромат для мужчин и женщин, принадлежит к группе цветочные фруктовые.Легкий, манящий, утонченный ароматМасляные духи роллерДухи ОАЭОбъем 4млБренд: Ravza Парфюмерные масла - это глубокий, насыщенный, а главное, стойкий аромат, корорый имеет богатый и роскошный букет, звучащий в разы дольше, чем спиртовая парфюмерия Но для того, чтобы аромат раскрылся в полной мере и максимально долго очаровывал окружающих, очень важно правильно его нанести:Масляные духи наносятся на области где прощупывается пульс (области пульсации), это самые тёплые места на теле: запястья, сгибы локтей, область затылка и, конечно, ямочка между ключиц. Если Вы носите короткие юбки, духи можно нанести в область под коленками. Если нанести духи на влажные волосы, эффект будет очень стойким и аромат будет окутывать Вас очень долгое время.Чтобы ваши духи не смешивались с ними и пахли привычно и приятно, их нужно наносить на чистое тело, желательно после принятия водных процедур. НЕ нужно наносить духи: * Растирать места, на которые только что нанесли парфюм - из-за разрушения молекул разрушается и сама композиция аромата.* Наносить парфюмерные масла не на чистую кожу - масла имеют свойства взаимодействовать с другими частицами и под их влиянием меняться* Смешивать на коже несколько парфюмов - смешав несколько видов парфюма, вы скорее получите странный и не совсем приятный запах* Наносить парфюмерные масла на одежду - аромат не раскроется, а неприятными последствия будут жирные желтые пятна на любимых вещахВ нашем интернет магазине вы можете арабские духи Ex Nihilo Fleur Narcotique купить оптом и в розницуЕсли вы уже пользовались масляными духами Экс Нихило Флер Наркотик, оставьте пожалуйста отзывы, они помогут другим покупателям сделать