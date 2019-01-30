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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.01.2019
              90

              Масляные арабские духи 1 Million Zahra 1 Миллион 3 мл

              Телефон
              +79285291310
              Продавец
              НАТУРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА
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              Описание товара
              Масляные арабские духи 1 Million Zahra / 1 Миллион 3 млМасляные арабские духи 1 Million Zahra / 1 Миллион 3 млКонцентрированные масляные  духи 1 Million от Zahra  на основе натуральных масел( без спирта) Это – аромат с редким компонентом – Кожаным. Ароматы кожи до сих пор считаются редким видом парфюма, так как включают в себя уникальные, часто нестандартные ингредиенты и акценты запахов. Он прекрасно будет смотреться на сильных, уверенных мужчинах среднего возраста. Кожаный парфюм будет уместен для вечера, где надо произвести впечатлениеТребуется буквально маленькая капелька, чтобы создать потрясающий легкий аромат практически на весь день.  Ноты начала: древесный зачин.Средние ноты: кожаный дух, приятные аккорды пачули.Финальная нота: мускус.Выпускается как: масляные духи (роллер)Объем    3.0(мл) Производство: ТурцияЕсли вы пользовались арабскими духами , оставьте пожалуйста отзыв, он поможет другим покупателям сделать правильный выбор...
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