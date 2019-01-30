Figment Women (Выдумки Женщин) Ravza 3 мл

Описание товара

Figment Women (Выдумки Женщин) RavzaАромат для женщин, относится к семейству ароматов шипровые цветочные.Букет увядающих, усталых, белых цветов, брошенный под влажный илистый камень на берегу тихого озера, затянутого молочным холодным туманом. Очень разное звучание на разных материалах и при разной погоде.Выпускается как: масляные духи (роллер) Объем 3.0(мл)Производитель : Ravza, духи ОАЭНа нашем сайте восточной парфюмерии и арабской косметики Вы всегда можете купить арабские духи Figment Women по довольно доступной цене 100р. Если вы пользовались духами Вымысел Женщин, оставьте пожалуйста в интернет магазине отзывы, они помогут другим покупателям сделать правильный выбор...