Boss Hugo Boss (Босс Хуго Босс) Ravza 3мл

Описание товара

Boss Hugo Boss (Босс Хуго Босс) RavzaBoss Hugo Boss от Ravza концентрированные масляные арабские духи на основе натуральных масел (без спирта), роллерМасляные духи Boss Hugo Boss (духи Босс Хуго Босс) это аромат для мужчин, который принадлежит к группе ароматов древесные фужерные. Аромат от известного торгового дома, предназначен для мужчин, которые любят классические элитные ароматы. Духи Boss для мужчин прекрасно подойдут всем без исключения, аромат очень ненавязчив и приятен. Композиция аромата включает ноты: Кумкват, Бергамот, грейпфрут, Имбирь, мирро и Сандаловое дерево.На нашем сайте восточной парфюмерии и арабской косметики Вы всегда можете масляные духи Hugo Boss купить по довольно доступной цене 100р. Если вы пользовались духами Хуго Босс, оставьте пожалуйста в интернет магазине отзывы, они помогут другим покупателям сделать правильный выбор...