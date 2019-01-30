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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.01.2019
              150

              Арабские масляные духи Soft (Софт) Al Rehab 6 мл

              Телефон
              +79285291310
              Продавец
              НАТУРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА
              0
              Описание товара
              Концентрированные масляные арабские духи Soft от  Al Rehab на основе натуральных масел( без спирта) 6млSoft это очаровательный цветочный аромат с нотами цитрусовых и ландыша. Популярный аромат.Состав: Древесные ноты, Цитрусы, Ветивер, Ваниль, Карамель, Белый мускус, Орхидея, Жасмин.Начальные ноты: Ваниль, Орхидея, ЖасминНоты сердца: Цитрус, Ветивер, КарамельБазовые ноты: Древесные ноты, Белый мускусВыпускается как: масляные духи (роллер)Бренд    Аль Рехаб (Al Rehab)Объем    6.0(мл)    Производство: ОАЭЕсли вы пользовались данным продуктом, оставьте пожалуйста отзыв, он поможет другим покупателям сделать правильный выбор...
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