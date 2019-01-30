Капсулы для похудения Slim Samyun Wan Plus (Слим Самуин Ван Плюс) 30 кап

Описание товара

Капсулы для похудения Slim Samyun Wan Plus (Слим Самуин Ван Плюс) 30 капПредставляем Вам обновленную, доработанную и усиленную версию препарата Slim Samyun Wan Эта версия является более безопасной и в тоже время более эффективной по качеству и по результату. Мы изменили оболочку и состав этого продукта , что позволило достигнуть еще лучших показателей , чем предыдущие.Вы постоянно думаете о лишнем весе? Эта проблема не дает Вам покоя? Вы перепробовали разные препараты для похудения и все безуспешно? Пора забыть эту проблему...Мы знаем, что Вам нужно! Мы нашли секрет успеха и с радостью представляем Вам СУПЕР НОВИНКУ!За последние несколько лет на территории ближнего востока Мы помогали людям, которые хотели набрать вес, и десятки тысяч людей благодаря нашим капсулам Samyun Wan решают свою проблему с набором веса. На этом Мы не остановились и пошли дальше, теперь Мы представляем совершенно новый продукт.Samyun Wan Slim ― революционный препарат, который поможет Вам сбросить лишний вес до 15 кг всего за 1 месяц!Samyun Wan Slim это правильная рецептура на основе растительных компонентов, позволяющая более эффективно бороться с лишним весом даже тем, кто не может устоять от соблазнов и любит вкусно перекусить.♻Samyun Wan Slim в действии или как это работает:▶Содействует сжиганию имеющихся жировых запасов▶Удерживает образование новых жировых отложений▶Тонизирует мышечную ткань▶Уменьшает объемы в области талии, бедер, живота▶Способствует снижению аппетита▶Ускоряет наступление насыщения▶Снижают стремление к потреблению жиров▶Тормозят образование жира вокруг внутренних органов▶Улучшают настроение при соблюдении диеты.Секрет Samyun Wan Slim в его составе:Плоды гарцинииТыквенный порошокМоногидрат лактозыЛист индийского лотосаЭкстаркт фенхеляИ другие компонентыПротивопоказания:Беременные и кормящие женщиныЛица, перенёсшие инсульт или инфарктЛица, моложе 18 и старше 65 лет.С осторожностью стоит применять препарат при сердечно-сосудистых заболеваниях.Способ применения:Принимать по 1 капсуле через день за 40 мин до еды или через час после еды, в первой половине дня, запивая 1 стаканом теплой воды. Не совмещать с кофе, алкоголем и газировкой.✔ВАЖНО⤵Рекомендовано паралельно с приемом капсул употреблять не менее 8 стаканов жидкости в день.✔Произведено в Индонезии.Упаковка 30 капсулЕсли вы уже пользовались капсулами для похудения Slim samyun Wan, оставьте пожалуйста отзыв похудения на сайте,они помогут другим покупателям сделать правильный выбор