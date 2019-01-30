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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.01.2019
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              Мобильные телефоны и аксессуары от QSandT (Напишите Отзыв)

              Телефон
              +79320171433
              Ключевые слова:
              мобильный, телефон, сотовый, цена, связь, оператор, модели, андроид, смартфон, заказ, доставка, товар, отследить
              Продавец
              QSandT Shop (Для Отзывов)
              0
              Описание товара

              Для тех, кто приобретал и приобретает у нас мобильные телефоны и аксессуары, пожалуйста, оставьте отзыв о товаре и обслуживании. Заказать и приобрести данный товар вы сможете ВКонтакте в нашей официальной группе QSandT, все ссылки на отделы и товары с описанием находятся там.


              Для оплаты заказа, услуг и товара доступны как электронные кошельки, так и банковские карты, можно напрямую через VKpay.


              Бесплатная доставка почтой в любой уголок планеты. Скидки до -75% на всё.


              По всем вопросам доступны контакты - номер телефона администратора и E-mail для приёма заказов и вопросов

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