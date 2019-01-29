Тест полоски URISCAN 11 strip (ГЕН 11) 100 штуп

Описание товара

Тест-полоски URISCAN 11 strip (11 параметров) для анализаторов мочи URISCAN OPTIMA и URISCAN PRO (GEN 11) Для диагностики следующих параметров: эритроциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, аскорбиновая кислота, pH. Тест-полоски Uriscan – представляют собой пластиковую полоску, на которой крепятся тестовые зоны с нанесенными на них реактивами. Эти полоски упакованы в пластиковые пеналы, в крышке которого находится осушитель. Пеналы дополнительно упакованы в целлофан. Диагностические полоски готовы к употреблению, когда они достаются из пенала. Полоски можно использовать при визуальном анализе или вместе с анализаторами Uriscan. В первом случае для проведения анализа не требуется дополнительное оборудование. Для проведения анализа следует точно выполнять все требования и использовать для анализа свежую, хорошо перемешанную, неотцентрифугированную мочу. Диагностические полоски должны храниться в хорошо закрытом пенале. Срок хранения полосок достаточно велик. Особенности тест-полосок Uriscan: Хорошее средство для диагностики развития патологии на ранних этапах в профилактической медицине