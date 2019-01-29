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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.01.2019
              1 595

              АЧТВ тест ПГ 71

              Телефон
              +73412440120
              Продавец
              ВитаХелп
              0
              Описание товара
              АЧТВ-тест. Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени.Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты. возможность работы ручным методом и на всех типах коагулометров. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту. Состав: АЧТВ-реагент — 7 фл., СaCl2 (10 мл. ) — 3 фл. 280 — 560 опр.
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