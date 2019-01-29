АЧТВ тест ПГ 71

Описание товара

АЧТВ-тест. Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени.Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты. возможность работы ручным методом и на всех типах коагулометров. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту. Состав: АЧТВ-реагент — 7 фл., СaCl2 (10 мл. ) — 3 фл. 280 — 560 опр.