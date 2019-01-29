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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.01.2019
              390

              Гигрометр (Индикаторы влажности и температуры) ВИТ 1

              Телефон
              +73412440120
              Продавец
              ВитаХелп
              0
              Описание товара
              Применяется для измерения относительной влажности воздуха и температуры в бытовых условиях.Применяется дляизмерения относительной влажности воздуха и температуры в бытовых условиях.ОписаниеНа пластмассовом основании закреплены два термометра, температурная шкала, псизрометрическая таблица и стеклянный питатель.Термометрическая жидкость — толуол.Индикаторы не подлежат поверке.Порядок работы: В питатель индикатора заливают дистиллированную воду. Измерение относительной влажности воздуха основано на разнице показаний «сухого» и «увлажненного» термометров. После снятия показаний термометров по психрометрической таблице определяют относительную влажность воздуха.
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