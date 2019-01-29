Описание товара

Анализатор глюкозы автоматический«Энзискан Ультра» ПрименениеАнализатор глюкозы автоматический мембранного типа предназначается для количественного измерения молярной концентрации глюкозы в пробах крови, сыворотки, мочи и других биологических жидкостей в диапазоне концентраций от 2 до 30 ммоль/л глюкозооксидазным методом. Анализатор может быть использован в экспресс-лабораториях и клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений (больниц, поликлиник, диспансеров, санаториев, родильных домов, служб крови). Для удобства пользователя анализатор выводит результаты анализов на термопечатающее устройство (термопринтер). Принцип действияПринцип действия анализатора основан на определении амперометрическим способом концентрации перекиси водорода, образующейся в результате расщепления глюкозы ферментом глюкозооксидазой. В результате реакции образуется электрический ток, который преобразуется в постоянное напряжение и измеряется аналогово-цифровым преобразователем. Основные технические характеристики Модель ………………………………………………………………………………………………………автомат1.Диапазон определения концентрации глюкозы, ммоль/л ......................................................……...…от 2до 302.Пределы допускаемой систематическая составляющая относительной погрешности, % ......…………..+63.Предел допускаемого СКО составляющей погрешности, % ......................................… …..……………...34.Объем исследуемой пробы, мкл ........................................................................………................................50, 205.Время одного измерения*, сек ………………..............................................................................................5-106.Время одного цикла (измерение-промывка)*, сек ..…….............................……………………………..37-707.Расход буферного раствора на одно измерение*, мл ..........................................................……………...10-178.Диапазон рабочих температур, ºС ……………………………………………………………………. +15…..+359.Сетевое питание, Вольт, Гц..............................................................................................………………....220, 5010.Потребляемая мощность, ВА, не более ………….……...................................................................…….... 3011.Габаритные размеры (без дозатора), мм…………….................................................…….............325´307´14312.Вес анализатора, кг …...........................................…………....................................................................…….5_____________________________________________________________________________________________ * - зависит от концентрации глюкозы в исследуемой пробе Особенности анализатора Производительность- Производительность зависит от концентрации глюкозы в пробе:- Производительность средняя* - 90 проб/ час