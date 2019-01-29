Тест полоски Dirui A 10 для анализатора мочи Clinitek Status, 100 штупак

Описание товара

Тест-полоски для анализа мочи на анализаторе Clinitek Status (эквивалент Multistix).Анализ мочи является общепринятым лабораторным анализом и занимает одну из самых больших ниш в структуре общих лабораторных исследований. Поэтому унификация и автоматизация этого анализа является столь важной в работе современной клинико-диагностической лаборатории.Применение методов «сухой химии» для анализа мочи стало общепринятым. Эти простые анализы весьма специфичны, надежны, дешевы и могут применяться в любой лаборатории.Принцип. В основе метода «сухой химии», используемого в тест-полосках для анализа мочи, лежит принцип изменения окраски реагентной зоны тест-полоски в результате реакции реагентов, которыми пропитаны эти зоны, с соответствующими компонентами мочи. Результат реакции можно регистрировать визуально, сравнивая изменение окраски тест-полоски с цветной шкалой на упаковке.Производительность. За 1–2 минуты можно определить до 11 параметров мочи.1 пенал – 100 полосокПредназначение тест-полосок. Следует обратить внимание на то, что метод «сухой химии» является скрининговым и полуколичественным. В сомнительных случаях для получения точных лабораторных результатов следует применять количественные лабораторные методы (например, иммунотурбидиметрию).Техника проведения анализа мочи• Погрузите реагентную область полоски в образец мочи на 2–3 секунды.• Проведите ребром полоски по краю сосуда, чтобы удалить избыток мочи.• Держа полоску горизонтально, сравните результат теста на полоске с цветной диаграммой на этикетке пенала. Запишите результат.Для качественного результата полоску следует анализировать в интервале от 1 до 2 минут после погружения.Если результат будет положительным, следует повторить исследование мочи для получения полуколичественного результата, и сравнить результат теста с цветной диаграммой в указанное на диаграмме время.Значения рН и белка можно регистрировать в любой момент в течение 60 секунд после погружения. Изменение цвета после 2 минут выдержки не имеет диагностического значения.• При инструментальном определении результата следуйте указаниям, данным в соответствующем описании методики работы анализатора мочи. Тест-полоски представляют собой тестовые полоски для полуколичественного анализа следующих параметров мочи:* биохимические компоненты (глюкоза, белок, кетоны, нитриты, билирубин, уробилиноген, микроальбумин, аскорбиновая кислота)