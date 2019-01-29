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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.01.2019
              980

              Комплект изделий для взятия материала на энтеробиоз по Рабиновичу упак40 шт

              Телефон
              +73412440120
              Продавец
              ВитаХелп
              0
              Описание товара
              Комплект изделий для взятия материала на энтеробиоз по РабиновичуКомплект представляет собой альтернативу классической методике отбора материала на энтеробиоз по Рабиновичу с использованием стеклянных палочек – улучшенную модифицированную полноценную систему для отбора проб на исследование яиц гельминтов микроскопическим методом. Состоит из прозрачного полистиролового шпателя (в том числе, в контейнере) с нанесенным клеем на водной основе, который помещен в контейнер с крышкой для транспортировки. Контейнер имеет этикетку для маркировки для надежной идентификации образца в лаборатории. Система не требует предварительной подготовки шпателей, их очистки, обезжиривания, промывки, обеспечивает удобный микроскопический просмотр образца благодаря плоской форме шпателя и ровной поверхности. Дополнительно могут быть заказаны многоразовые держатели для размещения шпателя с клеем на предметном столике микроскопа. Для отбора образца необходимо приложить шпатель к перианальным складкам, поместить его обратно в транспортировочный контейнер до микроскопирования. При использовании вариантов изделия, предполагающего самостоятельное нанесение клея (шпатель без клея, в т.ч. в контейнере), перед отбором образца необходимо нанести на шпатель клей (1–3 капли) из флакона тонким слоем на высоту 10–15 мм от закругленного края шпателя, просушить на воздухе 20 минут и поместить в транспортировочный контейнер либо приступить к отбору образца.
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