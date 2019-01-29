Комплект изделий для взятия материала на энтеробиоз по Рабиновичу упак40 шт

Описание товара

Комплект изделий для взятия материала на энтеробиоз по РабиновичуКомплект представляет собой альтернативу классической методике отбора материала на энтеробиоз по Рабиновичу с использованием стеклянных палочек – улучшенную модифицированную полноценную систему для отбора проб на исследование яиц гельминтов микроскопическим методом. Состоит из прозрачного полистиролового шпателя (в том числе, в контейнере) с нанесенным клеем на водной основе, который помещен в контейнер с крышкой для транспортировки. Контейнер имеет этикетку для маркировки для надежной идентификации образца в лаборатории. Система не требует предварительной подготовки шпателей, их очистки, обезжиривания, промывки, обеспечивает удобный микроскопический просмотр образца благодаря плоской форме шпателя и ровной поверхности. Дополнительно могут быть заказаны многоразовые держатели для размещения шпателя с клеем на предметном столике микроскопа. Для отбора образца необходимо приложить шпатель к перианальным складкам, поместить его обратно в транспортировочный контейнер до микроскопирования. При использовании вариантов изделия, предполагающего самостоятельное нанесение клея (шпатель без клея, в т.ч. в контейнере), перед отбором образца необходимо нанести на шпатель клей (1–3 капли) из флакона тонким слоем на высоту 10–15 мм от закругленного края шпателя, просушить на воздухе 20 минут и поместить в транспортировочный контейнер либо приступить к отбору образца.