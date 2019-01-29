Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=s2s-7pVF4VA
Ссылка на Скатерть «Мягкое стекло» тут:
http://luckproducti.ru/soft-glass/?l=e56b1a6bdfb7
Скатерть «Мягкое стекло»
Скатерть"Мягкое стекло" - это очень красивое, и в то же время практичное изделие. Она не мнется и не нуждается в стирке, не боится случайно пролитого кипятка и жирных пятен. Просто протрите влажной тряпкой - и скатерть как новая!
- Высокое качество
- Универсальность
- Отличный подарок
На скатерть Скатерть «Мягкое стекло» Действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 2690 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!