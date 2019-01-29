Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=s2s-7pVF4VA





Ссылка на Скатерть «Мягкое стекло» тут:

http://luckproducti.ru/soft-glass/?l=e56b1a6bdfb7





Скатерть «Мягкое стекло»





Скатерть"Мягкое стекло" - это очень красивое, и в то же время практичное изделие. Она не мнется и не нуждается в стирке, не боится случайно пролитого кипятка и жирных пятен. Просто протрите влажной тряпкой - и скатерть как новая!





- Высокое качество

- Универсальность

- Отличный подарок





На скатерть Скатерть «Мягкое стекло» Действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 2690 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!