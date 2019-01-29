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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.01.2019
              2 690

              Скатерть «Мягкое стекло»

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=s2s-7pVF4VA


              Ссылка на Скатерть «Мягкое стекло» тут:

              http://luckproducti.ru/soft-glass/?l=e56b1a6bdfb7  


              Скатерть «Мягкое стекло»


              Скатерть"Мягкое стекло" - это очень красивое, и в то же время практичное изделие. Она не мнется и не нуждается в стирке, не боится случайно пролитого кипятка и жирных пятен. Просто протрите влажной тряпкой - и скатерть как новая!


              - Высокое качество 

              - Универсальность

              - Отличный подарок


              На скатерть Скатерть «Мягкое стекло» Действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 2690 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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