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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.01.2019
              1 550

              Кольцо стеновое КС79 (горловина)

              Телефон
              +73822220685
              Продавец
              ЗСК-1
              0
              Описание товара
              Кольцо колодца КС 7.9 Узкое стеновое кольцо идеально подходит для использования в качестве горловины колодца и установки на него люка. Широко применяется при возведении септиков и выгребных ям. Наша компания имеет все необходимые сертификаты на продукцию. Вместе с кольцами поставляем гарантийный паспорт на 3 года.  Особенности стеновых колец производства «ЗСК-1» ДолговечностьВысококачественный бетон марки М200, а также армирование колец гарантируют долгую и безупречную службу.УстойчивостьБлагодаря соблюдению всех необходимых технологий, наши ЖБИ выдерживают даже сложные климатические и механические нагрузки.КачествоИзготовленные на технологичном производстве, кольца соответствуют всем требованиям ГОСТ. Официальная гарантия качества — 36 месяцев.ДоступностьОтсутствие больших накладных расходов позволяет предложить нашим клиентам на 30% более низкие цены, чем у крупнейших производителей по России.  Несколько причин для сотрудничества с нами Компетентные консультации от опытных специалистов.Профессиональные услуги по строительству колодцев с нуля.Наличие всех необходимых документов на продукцию, а также гарантия на услуги 5 лет.Возможность стабильных поставок стеновых колец в крупных объемах.  Современное оборудование и ответственное производство позволили нам стать лидерами по изготовлению ЖБИ в Томской области. Доверяйте профессионалам, делайте заказ в производственной компании «ЗСК-1»!  Как приобрести продукцию компании «ЗСК-1»
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