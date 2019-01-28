Кольцо стеновое КС79 (горловина)

Описание товара

Кольцо колодца КС 7.9 Узкое стеновое кольцо идеально подходит для использования в качестве горловины колодца и установки на него люка. Широко применяется при возведении септиков и выгребных ям. Наша компания имеет все необходимые сертификаты на продукцию. Вместе с кольцами поставляем гарантийный паспорт на 3 года. Особенности стеновых колец производства «ЗСК-1» ДолговечностьВысококачественный бетон марки М200, а также армирование колец гарантируют долгую и безупречную службу.УстойчивостьБлагодаря соблюдению всех необходимых технологий, наши ЖБИ выдерживают даже сложные климатические и механические нагрузки.КачествоИзготовленные на технологичном производстве, кольца соответствуют всем требованиям ГОСТ. Официальная гарантия качества — 36 месяцев.ДоступностьОтсутствие больших накладных расходов позволяет предложить нашим клиентам на 30% более низкие цены, чем у крупнейших производителей по России. Несколько причин для сотрудничества с нами Компетентные консультации от опытных специалистов.Профессиональные услуги по строительству колодцев с нуля.Наличие всех необходимых документов на продукцию, а также гарантия на услуги 5 лет.Возможность стабильных поставок стеновых колец в крупных объемах. Современное оборудование и ответственное производство позволили нам стать лидерами по изготовлению ЖБИ в Томской области. Доверяйте профессионалам, делайте заказ в производственной компании «ЗСК-1»! Как приобрести продукцию компании «ЗСК-1»