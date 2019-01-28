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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.01.2019
              12 500

              Стеновое кольцо КС2512

              Телефон
              +73822220685
              Продавец
              ЗСК-1
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              Описание товара
              Кольцо колодца КС25.12  (кольцо стеновое КС 25.12)Основные характеристики изделия КС 25.12Внешний диаметр2700 ммВнутренний диаметр2500 ммВысота 1200 ммТолщина стенки100 ммВес изделия2420 кг        Колодезное кольцо, изготовленное из высококачественного бетона марки М300, станет надежной основой для систем водоснабжения, канализаций и других сетей. Изделие сертифицировано и имеет гарантийный срок  3 года. 4 основных преимущества наших стеновых колец Высокая прочность изделия, благодаря использованию надежных материалов и армированию всех  колец.Современное оборудование позволяет производить ЖБИ со строгим соответствием стандартам ГОСТ 8020-90.Возможность самого разнообразного использования продукции, в том числе, в качестве герметичных резервуаров или выгребных ям.Адекватная стоимость, благодаря изготовлению стеновых колец на собственных производственных мощностях.  Почему клиенты выбирают «ЗСК-1»? НадежностьВместе с продукцией, мы предоставляем все необходимые документы и сертификаты качества.УниверсальностьМы не только производим ЖБИ, но также занимаемся и строительством колодцев любого назначения «под ключ»ГарантииМы профессионально и ответственно подходим к сотрудничеству с каждым клиентом, выдаем гарантийные талоны на продукцию (3 года) и на проведенные работы (5 лет).ОперативностьГарантируем своевременные поставки и завершение работ точно в оговоренный срок.  Производственная компания «ЗСК-1» — ваш надежный поставщик железобетонных изделий!   Как приобрести продукцию компании «ЗСК-1»
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