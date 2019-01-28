ВЫГРЕБНАЯ ЯМА (СТАНДАРТ 2М) V 8,5М

Описание товара

Выгребная яма (Стандарт Ø2м) V-8,5м³подойдет для слива со средним количеством стоков, в частный дом, для 4-5 человек, например для слива унитаза, раковины, душевой кабины и стиральной машины, при круглогодичном проживании.Состав комплекта:Кольцо Ø2м (КС20.9) (рабочая часть) - 3 шт.Плита перекрытия (4ПП20-2) - 1 шт.Горловина (КС7,9) - 1 шт.Люк полимерпесчаный (ППЛ-Л) - 1 шт.Труба Ø110мм ПЭ SDR26, стенка 4,2мм - 6м.пог.Раствор, фитинги*В комплекс работ"под ключ" включены стоимость и доставка всех материалов, работа экскаватора, монтаж колодца.Дополнительно осуществляем: вывоз грунта, гидроизоляция жби, утепление трубы, ГПС, металлическая лестница.